Schwarz: „Knie hält - jetzt kommt volle Attacke!“

Das neue Vertrauen in sein Potenzial will der 24-Jährige schon heute beim Parallel-Bewerb in Alta Badia (Quali 15, Finale 18.15) nutzen. „Wir haben zuletzt mit der Start-Maschine trainiert, da hat das gut funktioniert. Ich freu mich auf volle Attacke“, meinte Schwarz, der in Bormio auch die Kombi bestreiten wird. Davor steigt am 27. (Ersatz für Gröden) und am 28. Dezember jeweils eine Abfahrt.