Kristoffersen-Premiere! Nur Schwarz lässt hoffen

Endstand Riesentorlauf, Alta Badia:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:57,33 Min.

2. Cyprien Sarrazin (FRA) +00,31

3. Zan Kranjec (SLO) +00,39

4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +0,46

5. Marco Odermatt (SUI) +00,83

6. Marco Schwarz (AUT) +00,88

7. Rasmus Windingstad (NOR) +00,91

8. Lucas Braathen (NOR) +00,92

Alexis Pinturault (FRA) +00,92

10. Filip Zubcic (CRO) +01,00

11. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) +01,10

12. Loic Meillard (SUI) +01,19

13. Alexander Schmid (GER) +01,25

Thibaut Favrot (FRA) +01,25

15. Justin Murisier (SUI) +01,30

16. Luca de Aliprandini (ITA) +01,37

17. Gino Caviezel (SUI) +01,39

18. Riccardo Tonetti (ITA) +01,47

19. Ryan Cochran-Siegle (USA) +01,60

20. Tommy Ford (USA) +01,63

21. Stefan Brennsteiner (AUT) +01,65

22. Mathieu Faivre (FRA) +01,68

23. Roland Leitinger (AUT) +01,81

24. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +01,82

25. Cedric Noger (SUI) +01,86

26. Dominik Raschner (AUT) +01,88

27. Adam Zampa (SVK) +02,36

28. Manfred Mölgg (ITA) +02,43

29. Thomas Tumler (SUI) +03,11