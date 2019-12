Wie „Impeachment-Krieg“ Trump in die Karten spielt

„Sie sind hinter euch her“: Trump als Uncle Sam

Das Weiße Haus verurteilte die Eröffnung des Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump scharf und bezeichnete sie als „verfassungswidrige Farce“. Die Abstimmung im Repräsentantenhaus sei der „Höhepunkt einer der beschämendsten Episoden in der Geschichte unserer Nation“, teilte Trumps Sprecherin Stephanie Grisham mit. Trump inszenierte sich auf Twitter als Uncle Sam, der auf einem schwarz-weißen Foto direkt in die Kamera blickt und mit dem rechten Zeigefinger in Richtung des Betrachters deutet. Zu lesen ist folgender Slogan: „In Wirklichkeit sind sie nicht hinter mir her, sie sind hinter euch her. Ich bin nur im Weg.“