Immer mehr Österreicher sind schlaflos

Diese Art der sozialen Verpflichtung spielt als Schlafräuber eine große Rolle, vor allem bei Jugendlichen. Blaues Licht, das von Handys und Tablets abgestrahlt wird, hat negativen Einfluss auf den Schlaf. Es senkt die Produktion des Hormons Melatonin oder zögert diese hinaus. Die meisten Geräte haben heute schon Einstellungsoption, um den Anteil des blauen Lichts abends abzusenken. „Ein Phänomen ist etwa das ,Sleep Texting‘ wo auch um ein Uhr früh noch auf Nachrichten geantwortet wird, und das oft im Halbschlaf mit zum Teil sinnlosen Texten. Da Jugendliche das Smartphone häufig bis in die Morgenstunden hinein verwenden, schaffen es dann viele nicht, am nächsten Tag in die Schule zu gehen, weil sie nicht aus dem Bett kommen“, erklärt Prim. Univ.-Prof. Dr. Reinhold Kerbl, Vorstand der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde LKH Hochsteiermark/Leoben, Vizepräsident der Österreichische Gesellschaft für Schlafmedizin und -forschung.