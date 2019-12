„Koalition Weiß-Grün“ regiert nun die Steiermark

ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer hat nie einen Hehl daraus gemacht, ein Anhänger einer großen Koalition zu sein. Nach dem Triumph bei der Landtagswahl traf er sich mit allen anderen Parteichefs, nahm dann aber nur Koalitionsgespräche mit der SPÖ auf. Am Wochenende wurden sie finalisiert, am Montag wurde in den Parteigremien die neue Regierung beschlossen.