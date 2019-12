Steirische SPÖ und ÖVP bilden Koalition!

Nach dem sonntägigen Mittagessen klärten noch die beiden Parteichefs, Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und Anton Lang (SPÖ), die letzten Personalfragen - denn das feine Salz in der Suppe hatte ja noch gefehlt. Im Vorfeld wurde von interessierten Politikbeobachtern über „Köpfe“ spekuliert; doch dieses heikle Thema hatten sich die Koalitionspartner in spe bewusst für den Verhandlungsendspurt aufbehalten. Am Ende eines langen Tages stieß man mit einem guten Glaserl Steirer-Wein auf das Personal- und Ressortpaket an.