„Lieber länger verhandeln als kürzer regieren“

„Krone“: Herr Kogler, die ÖVP streut via Zeitung das Gerücht, dass Ihre Partei gefordert hat, in Fußballstadien ab 20 Uhr aus Rücksicht auf Insekten das Flutlicht abzudrehen. Ihr Generalsekretär nennt das ein „Foul“. Wie ist die Stimmung zwischen Türkis und Grün?

Werner Kogler: Gut. Außerdem hat das ja niemand so gefordert. Ein Holler, wenn Sie so wollen. Jetzt sage ich Ihnen was: Um 20 oder 21 Uhr sitze ich selber oft im Fußballstadion. Ich glaube nicht, dass mir die Verhandler der Grünen da das Licht abdrehen wollen.