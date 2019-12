FPÖ unter Strache: Wiederaufstieg und tiefer Fall

Strikter Kurs in Flüchtlingspolitik

Bei der Nationalratswahl im September 2013 schaffte Strache trotz des Antretens von Frank Stronachs Liste ein kleines Plus von drei Prozentpunkten und ein Ergebnis von 20,4 Prozent. Bei der EU-Wahl im Mai 2014 gab es einen Zuwachs von sieben Prozentpunkten. Klar bergauf ging es bei den Landtagswahlen im Jahr 2015 - was auch dem strikten Kurs der Partei in der Flüchtlingspolitik geschuldet war. Neben Triumphen bei Landtagswahlen im Burgenland, in der Steiermark und Oberösterreich folgte bei der Wien-Wahl im Oktober 2015 ein Zugewinn auf 30,8 Prozent.