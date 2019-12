Jetzt 2 Leibwächter als Kronzeugen gegen Strache

Sie kennen seine intimsten Geheimnisse, waren Tag und Nacht an der Seite ihres Chefs - jetzt gelten zwei frühere Leibwächter des gestürzten FPÖ-Chefs als Kronzeugen der Anklage in der brisanten Spesenaffäre. Indes will das Partei-Schiedsgericht über Straches Ausschluss noch vor Weihnachten entscheiden.