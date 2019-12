Fünf Flüchtlinge in Wien aus Sattelzug gesprungen

Zum zweiten Mal innerhalb eines Tages sind am Donnerstag Flüchtlinge in einem Lkw entdeckt worden: Nachdem am Morgen im oberösterreichischen Suben fünf Personen in einem Fahrzeug entdeckt worden waren, sprangen nur Stunden später auch in Wien sechs Migranten bei den Entsorgungsbetrieben Simmering aus einem Sattelzug.