Salzburger Politologe verteidigt Islam-Bericht

Der am Mittwoch von mehreren Zeitungen veröffentlichte Brief trägt neben der Unterschrift der deutschen Imamin Seyran Ates unter anderem jene der Autorin Susanne Wiesinger, des Theologen Mouhanad Khorchide, der Soziologen Kenan Güngör und Necla Kelek und des Psychologen Ahmad Mansour. Sie fordern die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen konkret auf, die Zusammenarbeit und finanzielle Unterstützung von türkischen Institutionen wie SETA einzustellen, „die ihre Aufgabe darin sehen, Bürgerinnen und Bürger Europas, die sich öffentlich und kritisch mit der türkischen Regierungspolitik und politisch-islamischen Strömungen in Europa beschäftigen, in regelmäßigen Denunziationsberichten öffentlich anzuprangern“.