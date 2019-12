Jordanien: Auf Sand gebaut

Denn in einem Land, das zu 75 Prozent aus Wüste besteht, ist Wasser wohl einer der größten Schätze überhaupt. Das hat sich in den vergangenen Jahrhunderten nicht geändert. „Die Jordanier sind am Verdursten!“, zeigt sich auch unser Reiseleiter Kifah besorgt. Nur an zwei Tagen der Woche (immer dienstags und samstags) fließt Wasser aus den Leitungen Jordaniens. Da heißt es, die riesigen Behälter, die man sogar auf den Dächern der Wohnhäuser in der Hauptstadt Amman sehen kann, zu füllen, um über die restlichen Tage zu kommen. Trinkwasser und welches zum Kochen muss gekauft werden.