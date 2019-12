DiCaprio weist Vorwurf von Bolsonaro zurück

Bolsonaro hat DiCaprio vorgeworfen, „hinter den Bränden im Amazonas zu stecken“. „Leonardo DiCaprio ist ein netter Kerl, oder?“, sagte der Staatschef am Freitag vor der Präsidentenresidenz in Brasilia zu Anhängern. „Geld geben, um den Amazonas in Brand zu stecken.“ Laut Bolsonaro soll der Schauspieler eine halbe Million Dollar (rund 450.000 Euro) an eine Umweltschutzorganisation gespendet haben, die selbst Brände im Amazonas-Regenwald verursacht hätte, um Spenden einzutreiben. Belege für die Behauptung lieferte der Staatschef nicht.