Klimawandel fordert Opfer - auch unter den Pokémon

Corasonn: Von der Grinsekoralle zum Geist

Genau das scheint dem Korallen-Pokémon Corasonn in „Pokémon: Schwert und Schild“ passiert zu sein. War es in früheren Serienteilen noch eine fröhliche rosa Grinsekoralle des Typs Stein/Wasser, ist es in der Galar-Region des neuesten Serienteils ein trauriges fahles Etwas vom Typ Geist, das an die ausgebleichten Geisterkorallen des Great Barrier Reef erinnert.