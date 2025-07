Bankomaträuber muss sieben Jahre nach Tat in Haft

Auto gestohlen, Bankomat geleert

Mitte Mai 2018 etwa wurde in Sattledt ein Bankomat mit einem Auto und einem Seil aus seiner Verankerung gerissen. Das Auto war wenig zuvor in Nußbach (Bezirk Kirchdorf) gestohlen worden. Der Bankomat tauchte am nächsten Morgen in Sankt Marien (Bezirk Linz-Land) auf – leer.