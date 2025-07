Jung-Störche am Funkmasten in Perg werden flügge

Sie werden so schnell groß! Das gilt auch für jene fünf Jung-Störche, die zu Ostern in Perg das Licht der Welt erblickt haben. Seitdem entwickeln sie sich in ihrem Nest auf der Plattform (Durchmesser 1,3 Meter) eines 26 Meter hohen Funkturms der ÖBB am Perger Bahnhof prächtig. Doch langsam wird es Zeit, Abschied zu nehmen. Denn nach drei Monaten All-inclusive-Verpflegung durch die Eltern werden die Tiere flügge.