Fingerabdrücke auf Müllsack entlarvten Triebtäter

Weitere Ermittlungen laufen

Ermittler des Landeskriminalamts konnten am Müllsack Fingerabdrücke sichern und einem 22-jährigen Syrer aus Pregarten zuordnen. Beamte des Linzer Stadtpolizeikommandos nahmen den Verdächtigen an seiner Wohnadresse fest. Bei der Erstbefragung durch die Kripo gestand der junge Syrer, die Tat grundsätzlich begangen zu haben. Weitere Ermittlungen laufen, so Philip Christl von der Linzer Staatsanwaltschaft: „Wir rechnen damit, dass uns am Montag alle Erkenntnisse zu diesem Fall vorliegen werden.“