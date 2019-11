Maut-Freiheit sorgt nun für Zwist in der SPÖ

Die Maut-Befreiung unter anderem für die neuen Linzer Brücken sorgt für eine Spaltung in der SPÖ. Im Nationalrat ist zum Beispiel der Mühlviertler Abgeordnete Alois Stöger dagegen. Doch in Oberösterreich sieht das SPÖ-Verkehrssprecher Erich Rippl als Vorteil und SPÖ- Stadtchef Klaus Luger in Linz ist vehement dafür.