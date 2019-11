Schüsse auf Demonstranten: Massive Ausschreitungen

Der erneute Einsatz scharfer Munition gegen Demonstranten hat die Lage in Hongkong weiter eskalieren lassen. Wie am Montag in einem Facebook-Video zu sehen war, schoss ein Polizist einem Aktivisten in die Brust (siehe oben). Der Übergriff löste erneut schwere Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Einsatzkräften aus. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse gegen Tausende Menschen ein.