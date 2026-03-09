Meteoritenteile schlagen in bewohntes Haus ein

Laut dem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz entstand durch den Meteoriteneinschlag ein etwa fußballgroßes Loch im Dach des Hauses im Koblenzer Stadtteil Güls. Der Feuerwehr zufolge traf das Fragment zunächst das Dach des Gebäudes und anschließend ein Schlafzimmer. Zu dem Zeitpunkt waren Menschen im Haus, es kam aber zu keinen Verletzungen. „Es waren auch Personen in dem Gebäude, aber nicht innerhalb dieses Raumes“, schilderte Benjamin Marx, der Einsatzleiter der Feuerwehr Koblenz.