Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fußballgroßes Loch

Meteoritenteile schlagen in bewohntes Haus ein

Ausland
09.03.2026 12:25
Anfangs reichten die Spekulationen bis zu Weltraumschrott und einem Flugzeugabsturz.
Anfangs reichten die Spekulationen bis zu Weltraumschrott und einem Flugzeugabsturz.(Bild: 3D motion - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Teile eines Meteoriten haben laut Polizei Schäden an Dächern und Häusern im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz angerichtet.

0 Kommentare

Eine zunächst unbekannte Lichterscheinung hielt viele Menschen in weiten Teilen Westdeutschlands am Sonntagabend in Atem. In den sozialen Medien meldeten sich unter anderem Augenzeugen aus den deutschen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Baden-Württemberg.

Laut dem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz entstand durch den Meteoriteneinschlag ein etwa fußballgroßes Loch im Dach des Hauses im Koblenzer Stadtteil Güls. Der Feuerwehr zufolge traf das Fragment zunächst das Dach des Gebäudes und anschließend ein Schlafzimmer. Zu dem Zeitpunkt waren Menschen im Haus, es kam aber zu keinen Verletzungen. „Es waren auch Personen in dem Gebäude, aber nicht innerhalb dieses Raumes“, schilderte Benjamin Marx, der Einsatzleiter der Feuerwehr Koblenz.

Feuerwehr und Polizei vor Ort
„Heute Abend kam es gegen 19.00 Uhr im Koblenzer Stadtteil Güls zum Einschlag eines verglühten Himmelskörpers in das Dach eines Wohnhauses. Es wurde niemand verletzt“, hieß es von der Polizei. Feuerwehr und Polizei seien vor Ort. Schadensmeldungen gebe es unter anderem aus dem Hunsrück, der Eifel und aus Koblenz, wie ein Polizeisprecher sagte.

Lesen Sie auch:
Beim „Haag-Meteoriten“ handelt es sich laut ersten wissenschaftlichen Untersuchungen um einen ...
Einschlag bei Haus
NÖ-Meteorit ist Österreichs erster Hammerstein
10.06.2025
Meteoriten gesucht!
Heller Feuerball explodierte über Niederösterreich
30.10.2024

Bürger hätten von einem „hell leuchtenden Flugkörper mit kurzem Feuerschein“ beziehungsweise einem „Feuerblitz am Himmel“ berichtet, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Auch über eine Rakete sei spekuliert worden. Es gebe jedoch „keinerlei Hinweise auf ein sicherheitsrelevantes Ereignis“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
09.03.2026 12:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf