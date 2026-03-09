Fußballgroßes Loch
Meteoritenteile schlagen in bewohntes Haus ein
Teile eines Meteoriten haben laut Polizei Schäden an Dächern und Häusern im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz angerichtet.
Eine zunächst unbekannte Lichterscheinung hielt viele Menschen in weiten Teilen Westdeutschlands am Sonntagabend in Atem. In den sozialen Medien meldeten sich unter anderem Augenzeugen aus den deutschen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Baden-Württemberg.
Laut dem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz entstand durch den Meteoriteneinschlag ein etwa fußballgroßes Loch im Dach des Hauses im Koblenzer Stadtteil Güls. Der Feuerwehr zufolge traf das Fragment zunächst das Dach des Gebäudes und anschließend ein Schlafzimmer. Zu dem Zeitpunkt waren Menschen im Haus, es kam aber zu keinen Verletzungen. „Es waren auch Personen in dem Gebäude, aber nicht innerhalb dieses Raumes“, schilderte Benjamin Marx, der Einsatzleiter der Feuerwehr Koblenz.
Feuerwehr und Polizei vor Ort
„Heute Abend kam es gegen 19.00 Uhr im Koblenzer Stadtteil Güls zum Einschlag eines verglühten Himmelskörpers in das Dach eines Wohnhauses. Es wurde niemand verletzt“, hieß es von der Polizei. Feuerwehr und Polizei seien vor Ort. Schadensmeldungen gebe es unter anderem aus dem Hunsrück, der Eifel und aus Koblenz, wie ein Polizeisprecher sagte.
Bürger hätten von einem „hell leuchtenden Flugkörper mit kurzem Feuerschein“ beziehungsweise einem „Feuerblitz am Himmel“ berichtet, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Auch über eine Rakete sei spekuliert worden. Es gebe jedoch „keinerlei Hinweise auf ein sicherheitsrelevantes Ereignis“.
