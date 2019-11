Tiroler Gesundheitspreis: „Ohne Rauch geht’s auch“

Jeder dritte Tiroler greift regelmäßig zur Zigarette – dieses Faktum nahmen die Tiroler Gebietskrankenkasse und das Land Tirol zum Anlass, den ersten Gesundheitspreis unter das Thema „Rauchfrei“ zu stellen. Ähnlich wie bei den für 2030 entwickelten Gesundheitszielen kamen auch bei dem Preis die Impulse aus der Bevölkerung – insgesamt gingen 80 Einsendungen ein. Das Preisgeld in der Höhe von 2500 Euro wurde in drei Kategorien an den ersten Platz vergeben.