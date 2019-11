15-Jährigen überfallen: Beschuldigter ausgeforscht

Dank mehrerer Hinweise ist es der Wiener Polizei gelungen, nach einem Überfall auf einen Jugendlichen im August in Wien zwei Tatverdächtige auszuforschen und festzunehmen. Der 15-Jährige war - wie berichtet - von jungen Männern in einem Autobus angesprochen worden. Nachdem sie gemeinsam ausgestiegen waren, drängten sie den Teenager in ein Stiegenhaus, verprügelten ihn und suchten mit Beute das Weite.