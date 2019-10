Persönliche Einblicke bei der dritten Sitzung

„Es gab Gespräche mit der Caritas in Tirol“

„Viele Flüchtlinge kamen wegen des Jugoslawien- und Bosnienkrieges nach Tirol, die Betreuung wurde in die Abteilung Soziales angesiedelt. Andere Bundesländer haben das an Organisationen ausgesiedelt, auch in Tirol gab es Gespräche mit Caritas-Direktor Georg Schärmer. Doch er lehnte das ab und meinte, dass dies Aufgabe der öffentlichen Hand sei“, erklärte der Befragte.