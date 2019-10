Meinl-Reisinger und Kogler sondierten am Telefon

Die Sondierungsgespräche zwischen Grünen und ÖVP werden am Dienstag mit einem Vier-Augen-Gespräch Koglers mit Sebastian Kurz fortgesetzt. Danach sind noch vier Runden mit den jeweils sechsköpfigen Teams angesetzt - und zwar am kommenden Donnerstag, am Sonntagnachmittag, am folgenden Dienstag, dem 5. November, und abschließend am Freitag, dem 8. November.