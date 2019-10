Kurz ruft Sondierungsstopp am 8. November aus

„In den Tagen nach dem 8. November“ wolle die ÖVP dann entscheiden, mit wem sie in Koalitionsverhandlungen eintritt, so Kurz. Diese Gespräche werde man dann „selbstverständlich“ exklusiv mit einer Partei führen. Nach der großen Runde am Freitag soll es am kommenden Dienstag ein weiteres Vieraugengespräch zwischen Kurz und Kogler geben.