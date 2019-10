Jetzt steigen auch NEOS aus den Sondierungen aus

So wie zuvor die SPÖ und die FPÖ sind am Donnerstag auch die NEOS aus den Sondierungsgesprächen mit der ÖVP ausgestiegen. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger erklärte im Anschluss an eine gut dreistündige Sitzung mit der Delegation der Volkspartei, dass die Gespräche für sie abgeschlossen seien. Man wolle nur noch bei echten Regierungsverhandlungen mitmachen.