Steirische Industrie fordert einen Schulden-Stopp

Ein Katalog mit 106 Lösungen

Georg Knill, Präsident der steirischen Industriellenvereinigung (IV), und Geschäftsführer Gernot Pagger legen konkrete Anleitungen an die Politik vor, die auf Dialogen mit mehr als 100 Entscheidungsträgern aus Industrie und Wissenschaft basieren. 106 „Lösungen“ stecken in dem umfangreichen Katalog, der sich etwa an die Landesregierung, das AMS, die Bildungsdirektion, an diverse wissenschaftliche Einrichtungen und die Industriebetriebe selbst richtet. Und das sind die zentralen Forderungen: