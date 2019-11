Systematisch knipsen: Spiegellose Systemkameras

Nach der Z7 und der Z6 hat Nikon mit der Z50 das dritte Mitglied seiner noch jungen Familie an spiegellosen Systemkameras mit neuem Z-Bajonett vorgestellt. Statt eines Vollformatsensors wird in ihr ein mit 20,9 Megapixeln auflösender Sensor im kleineren DX-Format verbaut, der Serienbildaufnahmen mit bis zu elf Bildern pro Sekunde bei gleichzeitiger Schärfenachführung ermöglicht. Gefilmt wird in 4K mit bis zu 30 Frames pro Sekunde.