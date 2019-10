„Lindenstraße“-Star: „Alt, aber immer noch sexy?“

Die Schauspielerin Ulrike C. Tscharre ärgert sich über die Vorstellungen von Alter und Schönheit in der Fernsehbranche. Am Druck, dass man als Schauspielerin schön bleiben muss, hat sich ihrer Meinung nach nichts geändert. „Es ist nach wie vor so, dass ich in Drehbüchern Sätze lese wie: ‘Sie ist trotz ihres Alters immer noch eine wahnsinnig attraktive Frau‘“, sagte Tscharre (47) in Berlin.