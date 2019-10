Trumps Ukraine-Politik lief über seinen Anwalt

Neue Enthüllungen über seine Ukraine-Politik bringen US-Präsident Donald Trump weiter in Bedrängnis. Nach Aussage eines hochrangigen US-Diplomaten spielt Trumps Anwalt Rudy Giuliani eine zentrale Rolle in Fragen, die die ehemalige Sowjetrepublik betreffen. So habe der US-Staatschef die mit der Ukraine befasste Spitzendiplomaten angewiesen, mit Giuliani zusammenzuarbeite, gab der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, am Donnerstag während einer Anhörung im Repräsentantenhaus bekannt.