Trump: „Joe Biden und sein Sohn sind korrupt“

Seit Tagen sorgt in den USA ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj für Schlagzeilen. Dabei soll Trump seinen Gesprächspartner mehrmals aufgefordert haben, belastendes Material gegen den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und dessen Sohn Hunter zu liefern. Dieser hatte früher für eine ukrainische Gasfirma gearbeitet. Der US-Präsident weist die Vorwürfe von sich und pocht nun genauso wie Biden auf die Veröffentlichung des Gesprächsprotokolls. Am Montag ritt Trump zudem heftige Attacken auf die Bidens. Die beiden „sind korrupt“, sagte er am Rande der UNO-Generalversammlung in New York.