„Ring Fit Adventure“: Ein Ring, sie zu knechten

Alle reden von eSport - und meinen doch nur Bewegungen der Hände. Nintendo dagegen setzt auf Ganzkörpertraining und eine Kombination aus Sport und Spiel, um bei sonst vielleicht eher trägen Gamern die Lust an der Bewegung zu wecken. Das Rezept, diese mittels Zubehör ins Spiel zu übertragen, ist spätestens seit 2008 bekannt, als die Japaner „Wii Fit“ samt dazugehörigem Balance Board auf den Markt brachten. „Ring Fit Adventure“ steht ganz in der Tradition des Fitness-Games, rückt im Gegensatz zu diesem jedoch das Spielerische in den Vordergrund.