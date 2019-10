Vier Familienmitglieder bei Selfie ertrunken

Drama in Indien: Eine frisch verheiratete Frau und drei weitere Familienmitglieder sind bei Selfie-Aufnahmen in einem Fluss im Süden des Landes ertrunken. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollten sechs Menschen am Sonntag in hüfthohem Wasser Selbstporträts machen, als eine der Frauen plötzlich in eine Absenkung trat, ausrutschte und ihre Begleiter mit sich in die Fluten riss.