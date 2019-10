Geiselnahme in der Karlau soll nun verfilmt werden

„Wollen die Umsetzung unterstützen“

Land und Stadt wollen das Projekt unterstützen. „Ich freue mich, dass sich mit Marion Mitterhammer eine so erfolgreiche steirische Schauspielerin der filmischen Verarbeitung eines Ereignisses widmet, das in der Erinnerung vieler Steirer präsent ist. Die geplante Produktion nimmt die dramatischen Ereignisse als Grundlage, um mehr als zwei Jahrzehnte danach eine künstlerisch-filmische Auseinandersetzung zu initiieren. Wir sind in guten Gesprächen, um dieses Projekt unterstützen zu können“, so Kulturlandesrat Christopher Drexler nach einem Treffen mit der Schauspielerin und ihrem Team.