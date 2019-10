BMW X5 M und X6 M: Jetzt wird es richtig gewaltig!

Zur Ausstattung zählen ein adaptives Fahrwerk mit elektronisch geregelten Dämpfern, eine aktive Wankstabilisierung sowie eine speziell abgestimmte Lenkung und Bremse. Äußerlich setzen sich die Sportmodelle unter anderem durch größere Lufteinlässe, seitliche Kiemen und eine Heckschürze mit Diffusor sowie den typischen Doppel-Endrohr-Paaren ab. Die Competition-Modelle sind unter anderem an speziellen Leichtmetallrädern erkennbar, vorne in 21 Zoll, hinten in 22 Zoll.