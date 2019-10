Kim und Trump reden bald wieder über Atomwaffen

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatten Ende Juni bei einem Treffen an der innerkoreanischen Grenze Verhandlungen auf Arbeitsebene vereinbart. Im Februar zuvor war ein Gipfeltreffen der beiden in Vietnam gescheitert. Sie konnten sich damals in der zentralen Frage der atomaren Abrüstung nicht einigen.