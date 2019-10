Als die Daten fliegen lernten: 20 Jahre WLAN

Drahtloses Internet zu Hause, im Cafe oder in der Arbeit via Wireless Local Area Network (WLAN) ist heute nicht mehr wegzudenken. Der maßgebliche Standard IEEE 802.11b feiert am Montag sein 20-jähriges Jubiläum. Am 30. September 1999 fixierte die Wireless Ethernet Compatibility Alliance, ein Zusammenschluss von Technologieunternehmen - darunter damals Apple, Dell, Nokia - den WLAN-Standard.