Milchbubi-Räuber (15) ist „das Lachen vergangen“

Raubüberfall mit Messer

Ebendort war der Angeklagte im vergangenen April zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden, weil er mit teilweise noch strafunmündigen Komplizen Jugendlichen unter Androhung von Gewalt Wertsachen abgenommen hatte. Bereits am 8. August verübte er mit einem 13 Jahre alten Freund wieder einen schweren Raub. Die beiden marschierten im Donauplex in Wien-Donaustadt zu einem 15-Jährigen und fragte diesen um Zigaretten und Geld. Als dieser nichts hergeben wollte, packte der 13-Jährige, der altersbedingt noch nicht bestraft werden kann, das Opfer am Hals und zückte ein Messer, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen.