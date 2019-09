Bonus-System soll 5G in entlegende Gebiete bringen

Mit einem „Bonus-System“ will die Telekombehörde RTR bei der Auktion der nächsten 5G Frequenzen die neue Technologie auch in bisher schlecht versorgte Gemeinden bringen. Eine Maximierung des Auktionserlöses sei hingegen ein „klares Nicht-Ziel“, so Telekom-Regulator Klaus Steinmaurer. Die Auktion soll wie geplant im Frühjahr 2020 stattfinden.