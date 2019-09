Nintendo Switch Lite und „Zelda“-Remake sind da!

Der japanische Videospielspezialist Nintendo hat am Freitag zwei Neuheiten in den Handel gebracht, auf die Fans schon lange warten: die kompaktere und rein für die mobile Nutzung gedachte Handheld-Konsole Switch Lite und das Remake des Game-Boy-Klassikers „The Legend of Zelda: Link‘s Awakening“. Beide Neuheiten kommen sehr gut an.