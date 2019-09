Kurz stellt drei Forderungen an neue EU-Kommission

„Besonders wichtig ist es, endlich die Außengrenzen ordentlich zu schützen und die illegale Migration in die EU endgültig zu stoppen“, heißt es in einer Aussendung der ÖVP. Kurz fordert, dass der Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex auf 10.000 Mitarbeiter so rasch wie möglich erfolgt, „falls möglich bereits vor 2024“. Die Frontex-Mitarbeiter bräuchten zudem ein neues Mandat, damit die illegalen Migranten nach der Rettung aus der Seenot in ihre Herkunftsländer oder sichere Drittstaaten gebracht werden könnten.