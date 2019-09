König des Streaming - und bald auch von Hollywood?

Ihr Erstlingswerk heißt „America Factory“ und handelt von einer in Schieflage geratenen US-Firma, die von einem chinesischen Milliardär samt einer Kompanie chinesischer Vorarbeiter übernommen wurde - und was das für die amerikanischen Arbeiter dort bedeutet: statt 19 Dollar 12,5 Dollar Stundenlohn; unbezahlte Mittagspausen; chinesische Kritik an der Arbeitsmoral der dortigen Arbeitskräfte; Kampf der Amerikaner um ihren Mittelklassestatus. Der Film soll oscarverdächtig sein.