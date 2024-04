Martin Thür führt heuer die ORF-„Sommergespräche“

Martin Thür wird in heurigen Jahr der Nationalratswahl die „Sommergespräche“ im ORF führen. Der „ZiB 2“-Anchor wird seine Gäste zwischen 5. August und 2. September zum ausführlichen Interview bitten, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Auch darüber hinaus plant der ORF eine Reihe von Debattenformaten im Vorfeld des Urnengangs.