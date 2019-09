Eine Stimme entschied Krimi um Mordversuch

Weder Angeklagte, Zeugen noch Opfer wirkten glaubwürdig

Am dritten Verhandlungstag waren sich die Juristen im Talar in einem Punkt einig: Es war ein „langes Verfahren“ mit „vielen verschiedenen Aussagen“. Und der Frage: „Was kann man glauben?“ Weder die beiden Italiener noch die Zeugen und das Opfer wirkten glaubwürdig. In fast jeder Aussage über die Schießerei im Hans-Lechner-Park in Schallmoos konnten sich Widersprüche finden.