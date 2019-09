E-Scooter laut Behörde „kein Gewinn für Umwelt“

Hauptproblem bleiben Pkw

Bei aller Aufmerksamkeit, die das Thema E-Scooter aktuell erziele, sollte aber nicht vergessen werden, dass das Hauptproblem bei der Verkehrswende und der Lebensqualität in Städten die hohe Zahl privater Pkw bleibe. Hier müssten die Städte laut Krautzberger ansetzen und die Zahl der Autos und deren Parkplätze deutlich reduzieren. „Dann haben wir auch mehr Platz in den Innenstädten für sichere Fuß- und Radwege.“ Verleiher sollten ihre E-Scooter statt in Innenstädten in den Außenbezirken aufstellen. „Hier kann es durchaus sinnvoll sein, die zu lange Strecke zur Bahn schnell mit dem E-Scooter anstatt mit dem Auto zu überbrücken.“