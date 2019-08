Rote Karte für türkisen Schmutzkübel gegen die FPÖ

Die ÖVP präsentierte am Mittwoch ihre erste Plakatwelle. Im Zentrum der Kampagne steht der Spitzenkandidat Sebastian Kurz. So weit, so erwartbar. Weit überraschender ist die Wortwahl der Slogans: „Einer, der unsere Sprache spricht“ steht etwa unter einem Bild von Sebastian Kurz inmitten einer Gruppe von Wanderern. Der Slogan tauchte allerdings bereits vor über einer Woche in einer Social-Media-Kampagne der Freiheitlichen auf.