Elefanten-Störgeräusche während ORF-Sendung: Rot!

Giftmischer trötet Rendi-Wagner ins „Sommergespräch“

So zücke ich wenigstens atemlos die Rote für den asozialen Giftmischer, der als Werbemaßnahme für sein Rabiat-Gebräu der tapferen Rendi-Wagner ins „Sommergespräch“ getrötet hat. Abgesehen davon, dass der ORF in Misskredit gebracht wurde (viele vermuteten, einer der dort in Herden gehaltenen weißen Elefanten habe im Schlaf die Stimme erhoben): Der mitreißend energiegetriebene SPÖ-Wahlkampf braucht keine stimulierenden Substanzen.