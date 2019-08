Sebastian Kurz gibt sich kinderlieb und volksnah

ÖVP: „Man hat die Plakate von uns gesehen“

Nehammer wies eine Ähnlichkeit umgehend zurück und konterte mit einer Gegenoffensive. „Es gibt eine Großdruckerei im Raum Wien, die die Plakatsujets druckt. Offensichtlich haben einige in der Freiheitlichen Partei geglaubt, sie sind ganz schlau und machen ein Foto und kommunizieren den Spruch“, führte er seinen Verdacht aus, um weiters anzumerken: „Eines ist unmöglich: Den gleichen Spruch zu haben und den noch auf das Plakat zu bringen.“ Das gehe sich von der Zeit her einfach nicht aus. Für Nehammer der logische Schluss: „Hier dürfte es einfach so gewesen sein, dass man das Plakat von uns gesehen hat - und offensichtlich hat der Spruch so gut gefallen, dass die FPÖ ihn jetzt auch übernehmen wollte.“