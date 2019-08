Verdächtige überfielen auch Tiroler Tankstelle

Der 26-jährige Österreicher und der 23-jährige Serbe, die am Mittwoch in Schlitters (Bezirk Schwaz) eine Taxifahrerin ausgeraubt hatten, sind laut Polizei auch für einen Tankstellenraub Mitte August in Wörgl verantwortlich. Zudem wurde den Männern ein versuchter Einbruchsdiebstahl, eine Urkundenunterdrückung, ein Tankbetrug und eine Übertretung nach dem Suchtmittelgesetz nachgewiesen, hieß es.