So viele glauben an die erotische Kraft des Autos

Der Online-Automarkt AutoScout24 hat in einer repräsentativen Umfrage 1063 Autohalter in Österreich befragt. Während 86 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher unter 30 Jahren überzeugt sind, dass ein Auto seinen Besitzer sexy macht, bestätigen das nur noch zwei Drittel der über 50-Jährigen. Sportautos führen das Ranking an, gefolgt von Cabrios und SUVs. Elektroautos liegen hinsichtlich Sexyness eher abgeschlagen im unteren Drittel.